Pampita le regaló a Benjamín Vicuña un emotivo video de sus hijos: "Te grabamos esto porque te queremos mucho"

Benjamín Vicuña cumplió 43 años este lunes en un momento personal en el que necesita sentirse contenido. Es por eso que Pampita utilizó sus redes sociales para compartir un video con el saludo de los tres hijos que tienen en común: Bautista, Beltrán y Benicio.

Entre las stories de Pampita de este inicio de semana llamó la atención el particular saludo de la modelo a su ex, utilizando una fotografía en la que se lo ve con los pequeños en una playa. “Feliz cumpleaños Benjamín Vicuña Mori”, escribió la jurado de La Academia.

En sintonía con este gran momento de la relación que mantienen ella y Roberto García Moritán con el actor, en un momento en el que necesita contención emocional a raíz de su separación de la China Suárez, la modelo compartió los saludos de los niños en stories.

Más sobre este tema Pampita le dedicó un sorpresivo posteo a Benjamín Vicuña en redes: “¡Feliz cumpleaños!”

PAMPITA COMPARTIÓ UN VIDEO CON LOS SALUDOS DE SUS HIJOS A BENJAMÍN VICUÑA POR SUS CUMPLEAÑOS

“Papá, te hacemos este video porque te queremos mucho y feliz cumpleaños”, se lo escucha decir a Benicio en la primera de las stories que subió la modelo a Instagram.

“¡Feliz cumpleaños! Le quería enviar un saludo al mejor papá del mundo que me enseñó todo lo que sé: cómo le tengo que hablar a la gente, cómo jugar al fútbol. Todo lo que aprendó fue gracias a vos. Te amo mucho”, dice Bautista en el segundo video, antes de pedirle disculpas.

“Ya sé que a veces no estoy mucho tiempo en casa. No es porque no te quiero ver, porque la paso muy bien con vos sino porque a veces paso mucho tiempo con mis amigos y no me doy cuenta”, reconoce el mayor de los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña.

Más sobre este tema Paula Varela reveló el sorpresivo consejo de Pampita a Vicuña en plena crisis con la China Suárez: "Le dijo 'si tanto la querés, hacé algo y recuperala'"

“Te deseo que la pases muy bien y gracias por las cosas que me enseñaste como andar a caballo, cuando la pasamos muy bien en tu casa, por cuidarme, por ayudarme a andar en bici, por mimarme tanto y por todo lo que me diste”, dijo por su lado Beltrán.