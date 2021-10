Pampita elogió el súper baile de una nena en ShowMatch y les tiró un palito a Karina La Princesita y su bailarín: "Ni los vi"

El talento de los más chiquitos es el protagonista del nuevo ritmo de La Academia. Karina La Princesita logró un gran puntaje gracias a Xiomara, o Chomi, de 11 años quien brilló en la pista bailando una canción de Beyoncé y consiguió todos los elogios de Pampita.

“¡Ay, por favor! ¡Yo me vuelvo loca! No podía creer ya cuando apareció. Es una cosa impresionante, tenés tanta luz, Chomi”, comentó la jurado, encantada por el show que dio la nena.

El lucimiento de Chomi hizo que la cantante y su bailarín terminen opacados y la conductora se los dijo.

"Sos hipnótica, maravillosa y ni los vi a los chicos. Me olvidé de que estaban en la pista". G-plus

“Sos hipnótica, maravillosa y ni los vi a los chicos. Me olvidé de que estaban en la pista y no te podía quitar la mirada. No puedo dejar de halagar todo lo hermoso que nos estabas dando”, aseguró, para unos minutos después ponerle un 10.

Pampita elogió a Chomi, la virtuosa nena que la rompió bailando en ShowMatch, junto a Karina La Princesita.