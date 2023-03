"Ojalá seas tu prioridad": Nazarena Vélez le dedicó un conmovedor mensaje a Barbie por el Día de la Mujer

Muy contenta por su rol de abuela, Nazarena Vélez le dedicó a su hija, Barbie Vélez, un dulce mensaje por el Día de la Mujer. Y eligió como portada una dulce foto de la joven con su bebé, Salvador, fruto de su relación con Lucas Rodríguez.

Junto a la postal de Barbie y su hijo, la actriz sumó otras fotos de sus hermanas y su mamá, a quienes considera que son las mujeres más importantes de su vida. Sensibilizada, escribió un mensaje conmovedor en una fecha especial para todas.

"Las mujeres de mi vida... Mamurri, ojalá seas feliz. Ojalá seas tu prioridad. Que no te venzan los miedos, prejuicios o el que dirán... Deseo que tengas la autoestima bien alta para poder enfrentar al mundo desde un lugar de absoluta seguridad...".

"También, deseo que estés rodeada de amor propio y ajeno. La empatía arranca por uno, mirate y hablate con amor, CUÍDATE y RESPETATE. Las amo y me amo MUJERES", expresó, a corazón abierto.

NAZARENA VÉLEZ HABLÓ DE LA INTIMIDAD CON SU NOVIO TRAS SER ABUELA

La panelista, con humor se sinceró. “Un ratito. Pero mañanero no me gusta, fue a la tarde. A la noche no porque estoy cuidando a la criatura”, dijo, sobre la intimidad con su pareja.

“Después nos dice que le gusta más el plato de papas fritas que el sexo. Una semana sin dormir y en la siesta metió un ‘pum’”, acotó Ángel.