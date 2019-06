Hace apenas una semana se estrenó Sex, viví tu experiencia, la súper provocadora obra de teatro de José María Muscari, que entre otras cosas proyecta parte de una película pornográfica en la sala. Un espectáculo transgresor con escenas de altísimo contenido erótico, muchas de las cuales el público podría ser partícipe, en el que trabaja Noelia Marzol (32) como una de sus figuras.

Invitada a Cortá por Lozano junto a Magui Bravi, su compañera de elenco, Marzol contó que su padre fue a verla: "Le gustó mucho, se metió en unos cuartos, pero no me siguió a mí… Imagínense hacerle un streaptease a mi papá, era muy bizarro ya, demasiado. Le pedí que no me siguiera, pero que disfrutara de la obra". Luego, ante la pregunta de Vero Lozano sobre si su papá le hizo alguna devolución, Noelia reveló cuál fue la inesperada reacción de su padre tras ver el show: “Le gustó la estética, la temática, obvio. También los bellos cuerpos de hombres y mujeres que hay ahí adentro. Y me dijo que la porno (que se proyecta en la obra) la tendríamos que hacer nosotros, los del elenco. Porque es como que descontextualiza, como que había otros actores que no éramos nosotros y no le gustó”.

Por otro lado, la diosa que está en pareja con Marcos Baldovino confesó: "Lo máximo que he aguantado sin sexo creo que fueron 15 días. La abstinencia puede ser suplida por autoservicio. Tengo como cambios de humores repentinos y me pongo más ansiosa. En el periodo de abstinencia una empieza a relojear para todos lados”. Además, dado que se trata de una revolucionaria performance que se despliega a través de varias habitaciones en donde caben unas 15 personas, además de los actores, Noelia Marzol admitió que hubo espectadores que se extralimitaron en su contacto con los artistas: “Hubo algún desubicado, pero la gente de seguridad los sacó”.

Con 24 artistas en escena, Sex, viví tu experiencia, lo lideran Gloria Carrá y Diego Ramos, acompañados por un elenco de lujo integrado por Magui Bravi, Gabo Usandivaras, Militta Bora, Walter Soares, Daniela Cardone, Jorge Dorio, La Queen, Agustín Sierra y Tucu López. Todo bajo la dirección y coreografía de Matías Napp.