Noelia Marzol recordó su romance con Fede Hoppe: "Tengo un re lindo recuerdo de esa época"

En su visita a Los Ángeles de la Mañana, Noelia Marzol recordó su romance con Fede Hoppe tiempo atrás y reveló que en la actualidad se llevan bien y tienen charlas sobres sus respectivas familias.

“Vos fuiste primera dama también, fuiste novia de Hoppe”, comentó Ángel de Brito y la bailarina asumió: “¿Yo? Bueno sí, es verdad, no lo voy a ocultar, no lo ocultamos nunca. No estaba en el Bailando esa época, fue extra Bailando”.

“Tengo un re lindo recuerdo de esa época de mi vida, de verdad lo digo, Fede es una gran persona. Ahora cada uno tiene su vida, no tiene nada que ver nuestras vidas en lo privado, yo ya formé mi familia, Fede está recontra de novio”, agregó.

NOELIA MARZOL CONTÓ QUÉ LE PREGUNTA FEDE HOPPE CUANDO LA VE

Noelia Marzol habló de Fede Hoppe y reveló que, si bien no tienen conversaciones de sus vidas privadas, cuando la ve en ShowMatch, donde ambos comparten programa, le hace preguntas sobre la maternidad.

“No tenemos charla de intimidad, solo de trabajo. Me pregunta mucho por Donatelo, no sé si está planificando también tener su familia”, contó la finalista de La Academia.

"Me pregunta ‘¿qué onda, dormís bien? ¿cómo es la secuencia? ¿querés volver a ser mamá?’". G-plus

Asi, Noelia Detalló en LAM: “Me pregunta ‘¿qué onda, dormís bien? ¿cómo es la secuencia? ¿querés volver a ser mamá?’”, a lo Ángel de Brito bromeó: “Le preocupa dormir bien a Hoppe”.