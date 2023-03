La nieta de Blanca Cotta hizo empanadas, el jurado de MasterChef le bajó el pulgar y estallaron los memes.

Sorprendió que María Alejandra, la nieta de Blanca Cotta, reconocida cocinera y artista, se presentara en MasterChef. Mucho más aún, la rección del jurado al probar su especialidad, una empanada gigante.

Si bien a los jurados les llamó la atención que fuera la nieta de Blanca, y se pusieron de pie para homenajearla, muy cariñosos, el plato de la nieta de la cocinera no sorprendió. Al menos, no a todos.

"No sé si el hecho de que tu abuela sea Blanca Cotta me predispone a que me caigas bien de alguna manera. Me parece que la parte emotiva del plato gana. Para mí es un sí”, sostuvo Germán Martitegui.

"María, es lindo ver estas emociones. La cocina brinda esto: los recuerdos, los sabores, nos encontramos. Pero lamentablemente para mí es un no”, opinó Donato de Santis.

“Parte de esta selección es que en estos cinco minutos nos muestren algo. Vos lo trajiste hasta emplatado. Lamentablemente, para mí es un no”, concluyó Damián Betular.

MARÍA ALEJANDRA FUE RECHAZADA POR EL JURADO Y EL TWITTER ESTALLARON LOS MEMES

En la red social no dejaron pasar la reacción de los jurados al probar la empanada gigante de la participante.