Nicole Neumann reveló por error su Instagram secreto: cómo es y qué tipo de contenido publica

Nicole Neumann es muy activa en redes sociales. En su perfil público, el que todos conocemos, cuenta con casi ¡dos millones! de seguidores y 10 mil publicaciones.

En este contexto, la modelo reveló que tiene una cuenta secundaria, secreta y privada. "¿Alguien me sabe decir por qué tengo Candid en mi Instagram personal y acá no? Se ve bastante diferente, ¿no?", expresó a través de sus stories de Instagram de su cuenta más popular, revelando que no es la única con la que cuenta.

Acto seguido, se supo que el perfil privado de Nicole se llama "Unterunicole", en el que cuenta con 19 seguidores y más de 500 publicaciones.

CÓMO ES LA CUENTA PRIVADA DE NICOLE NEUMANN

En su cuenta secundaria, la modelo sigue tan solo a sus familiares más cercanos y mejores amigas. Por ejemplo, a Manu Urcera y sus hijas, no a su ex Fabián Cubero ni a su pareja, Mica Viciconte.

Además, publica solo fotos en familia, de sus jornadas campestres y sus viajes al exterior. Sin embargo, no se ven muchas fotos con Indiana, su hija mayor con la que está distanciada desde hace meses.