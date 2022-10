Nancy Pazos apuntó sin filtro contra Tomás Holder tras su tenso momento con Georgina Barbarossa al aire: "No tiene cultura televisiva"

Después del tenso momento que se vivió al aire en A la Barbarossa después de que Tomás Holder –el primer eliminado de Gran Hermano 2022- quisiera retirarse del estudio por sentirse incómodo con parte del equipo de Georgina Babarossa, Nancy Pazos fue letal al referirse al joven.

"Si contratas a Nancy Pazos, bancate a Nancy Pazos. Creemos que (Tomás) se ofendió en determinado momento. Me parece que es un chico que la mañana no le cae bien”, comenzó diciendo la panelista del programa de Telefe en una nota que dio a Intrusos.

“Igual, me resultó súper agradable que Georgina pueda sacar de él algo mejor. A nosotros nos exigían hablar sobre la estrategia de juego y eso era algo más ‘enquilombado’. Entonces, hablar sobre su familia, su casa y todo eso, que fue lo que yo hice el otro día en el debate de Gran Hermano, fue la mejor manera de mostrarlo", agregó.

Tras escucharla, el cronista fue al hueso con su pregunta: "¿Cuál es la parte que a él le molestó?", indagó. A lo que Pazos respondió, sin filtro: "No sabemos exactamente. Yo, en un momento le dije 'tu juego más que tonto fue idiot…'. Quizás, le molestó eso, pero yo dije por el juego, no por él. Pero bueno, como no tiene tanta cultura televisiva, probablemente, no sabe de estilos", respondió, filosa.

“Después, (Holder) me sacó corriendo. Me dijo 'con vos no quiero hablar', es un chico, es como un hijo", cerró la periodista, quien culminó la nota asegurando, irónicamente, que “está destruida”, por la actitud del exconcursante.

TOMÁS HOLDER REVELÓ CUÁL FUE EL PRIMER LUGAR QUE VISITÓ CUANDO LO ELIMINARON DE GRAN HERMANO 2022

Luego de convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder pasó por LAM, sorprendió al hablar de su paso por el reality de Telefe y dio detalles del significativo lugar que eligió en su primera salida después del programa.

“Hoy fue la primera vez que salí y fui al shopping. Dije ‘bueno, si voy a salir a la calle, lo voy a hacer con la cabeza en alto a un lugar donde haya mucha gente y no me voy a esconder’. Me pidieron muchas fotos y me dijeron que no me tendría que haber ido de la casa”.

“No voy a negar que quizás la gente más grande me miraba mucho y eso nunca me había pasado. Una señora pasó por al lado mío con una amiga y se río. Pero yo no me enojo porque no saben la persona que hay detrás. Mientras mis seres queridos sepan lo que valgo y vean que estoy bien, estoy contento”, agregó.

En cuanto a la personalidad que mostró en Gran Hermano, expresó: “Mi personaje es el mismo que muestro en las redes sociales y creo que llegó a hacer reír tanto que pegó y fue viral. También fue demostrarle a la gente que me podía reír de mí mismo”.

“Siento que hay gente que puede tener diferentes opiniones, pero sí no me gusta que metan palabras en mi boca como cuando dijeron, por ejemplo, que yo había dicho que era homofóbico porque eso no está en ningún lado”, cerró, tajante.