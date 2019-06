Murió Max Wright, el famoso actor que interpretó al papá de Alf

Supo adueñarse del corazón de grandes y chicos con su personaje de Willie Tanner, el papá de Alf, un simpático extraterreste proveniente del planeta Melmac que se convirtió en el protagonista de una serie furor en la década del 80. Por eso, el mundo del espectáculo se vistió de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Max Wright a los 75 años.

El actor fue víctima de un cáncer contra el que venía luchando desde 1995, cuando fue diagnosticado con un linfoma, pese a que había estado en remisión durante mucho tiempo.

Más sobre este tema ALF: ¡Mirá cómo está el pequeño Brian Tanner!

La información la dio a conocer el sitio norteamericana TMZ, tras hablar con fuentes cercanas a la familia del artista, quienes revelaron que Max murió en su casa en Hermosa Beach, ubicada en las afueras de Los Ángeles.

Wright (que tenía a Ben y Daisy, frutos de su relación con Linda Ybarrondo, con quien se casó en 1965) fue parte también de otros recordados ciclos como Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley y Norm, y en las películas All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man y The Shadow, entre otras.