Morena Rial reveló el motivo secreto detrás de la separación de Jorge Rial y Loly Antoniale

Mucho se dijo sobre la separación de Jorge Rial y Loly Antoniale, pero ahora Morena Rial, en pleno raid mediático contra su padre, contó una inquietante versión que relaciona del hecho directamente a su hermana, Rocío Rial.

La hija de Jorge Rial aseguró en LAM que su hermana no se llevaba nada bien con la Niña Loly y que se encargó de poner al conductor en contra de quien era su novia.

“Mi hermana es más viva. No lo confronta a mi papá, le endulza el oído”, lanzó, picantísima diferenciándose de la relación que ella tiene con el periodista.

Más sobre este tema More Rial debutará como notera y Pampito no pudo esconder su indignación: "Déjense de joder"

SE SUPO EL LLAMATIVO GESTO DE LOLY ANTONIALE A JORGE RIAL TRAS EL INFARTO EN COLOMBIA

El infarto agudo de miocardio que Jorge Rial sufrió en Bogotá conmovió a Mariana Loly Antoniale, la expareja del periodista que aseguró haber estado muerto clínicamente durante 10 minutos, y Morena Rial reveló un inédito gesto de la modelo.

Más sobre este tema El contundente mensaje de Loly Antoniale a Luis Ventura tras los dichos de More Rial: "Dios no quiera que lo creas"

"Cuando pasó lo de mi papá en Colombia ella me mandó un mensaje", aseguró More en A la tarde. Luego, la hija mayor de Rial ironizó a ocho años del final del romance de Jorge y Mariana que estuvo a punto de formalizarse en el altar: "No sé si por mí o por él". Y remató: "Por mí, supongo yo".

Más sobre este tema De qué trabaja Rocío Rial, la hermana de Morena: bajo perfil y sostén de su papá

Al final, Morena aventuró que Jorge Rial y Mariana Loly Antoniale continúan enganchados: "Para mí, ellos se siguen queriendo. (…) Yo creo que si él no sintiera algo por Loly no odiaría tanto Córdoba. Debe ser un dolor grande que él tiene por haberse separado de Mariana. De ella no sé por qué".