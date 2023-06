Morena Rial confirmó que llevará a juicio a Silvia D'Auro: el as bajo la manga que tiene en su contra

Morena Rial confirmó en diálogo con Socios del Espectáculo que llevará a juicio a Silvia D’Auro y aseguró tener un haz bajo la manga en contra su madre adoptiva.

“¿La llevarías a la justicia? Porque muchos de los episodios que vos contas cuajan con el maltrato infantil”, le preguntó el cronista a la influencer.

A lo que la hija de Jorge Rial contestó: “Aparecieron más de cinco testigos, obviamente que voy a resguardar su identidad, pero sí, vamos a ir a juicio”.

“Una persona como ella no tiene lógica, es psiquiátrica, ojalá que se interne pronto porque no está bien de la cabeza”, agregó al final Morena al programa de eltrece.

MORENA RIAL, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU PELEA CON SU PAPÁ

Morena Rial se sinceró con Socios del Espectáculo al hablar sobre su pelea con Jorge Rial después de que este sufriera una descompensación cardíaca.

“A mí no me afecta, sí me duele, pero es una guerra que arrancó él por mensaje y yo la voy a hacer pública”, dijo la mamá de Francesco Ambrosioni.

Entonces, advirtió y reveló: “Yo se lo dije, a él le duele lo público y a mí lo interno, entonces vamos a hacer una guerra. Él me dijo palabras muy hirientes”.