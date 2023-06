Morena picanteó a Jorge Rial tras el infarto en Colombia y le dio un llamativo consejo para su salud

La reaparición de Morena Rial en los medios expuso la conflictiva relación que mantiene con Jorge Rial, y la hija del conductor de Argenzuela le dio un sugestivo consejo.

"Que se cuide", expresó More en una entrevista con Socios del Espectáculo.

Luego, agregó picante tras el infarto que sufrió en Colombia: "Que no tome tanto café".

Más sobre este tema El sincericidio de Morena Rial al hablar de la flamante pareja de su papá, María del Mar Ramón: "Es copada"

El conflicto de Morena con Jorge Rial se cristalizó luego de que el periodista estuviera clínicamente muerto 10 minutos en Bogotá, mientras estaba de mini luna de miel con María del Mar Ramón, la pareja de 30 años menor.

MORENA RIAL SE MOSTRÓ ESCÉPTICA FRENTE A UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON JORGE

"Estamos distanciados. Es lo único que puedo decir por el momento. No voy a hablar de él porque estoy distanciada. Nos distanciamos los dos. Es un tira y afloje nuestra relación", admitió Morena al explayarse sobre su polémica con Jorge Rial.

Entonces, afirmó gélida y tajante: "La relación no se va a cortar nunca porque es el abuelo de mi hijo".

Más sobre este tema More Rial contó que está nuevamente distanciada de Jorge y enumeró los motivos: "No tengo diálogo a diario"

Ahí, Morena fue explosiva ante un acercamiento de parte de su papá: "No quiero ningún gesto. Dejémoslo ahí. No creo que vaya a pasar (esta distancia), pero bueno. Está la mejor".

"No quiero ningún gesto. Dejémoslo ahí. No creo que vaya a pasar (esta distancia), pero bueno. Está la mejor". G-plus

"Tampoco me hablo mucho con mi hermana. Yo soy yo, con mi hijo y mis amigos. Ellos son ellos. Mi vida es mi vida. Su vida es su vida. Es así", agregó.

"Tampoco me hablo mucho con mi hermana. Yo soy yo, con mi hijo y mis amigos. Ellos son ellos. Mi vida es mi vida. Su vida es su vida. Es así", agregó. G-plus

"No se tiene que meter nadie en mi vida. Yo no me arrepiento nada de lo que hice ni de lo que haga. Todo lo hago con pensamientos, o sentimientos", cerró Morena sobre su tenso vínculo con Jorge Rial.