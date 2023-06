Morena le declaró la guerra total a Jorge Rial: "A mí no me amó, menos a mi hijo"

La guerra que Morena Rial (24) anticipó en Instagram la semana pasada explotó con todo, con Jorge Rial, su propio padre, como enemigo.

"Faltó amor, Jorge. Eso es lo que no tenés. A mí no me amó, menos amó a mi hijo", lo fulminó tras de decir que su papá "siempre se manejó por plata".

A poco de que Rial se salve de la muerte en Colombia, lo chicaneó: "Mis respetos hacia el karma y las vueltas de la vida, porque no voy a ser yo quien se las cobre, sino la vida. Por eso le pasa lo que le pasa. ¿No?"

Ahí, arremetió: "Hasta que no se le vaya el poder o la mafia que tiene no vamos a poder llegar a ningún lado. Yo miedo no le tengo".

"Tengo mensajes espantosos de mi papá, pero no le respondo. Lo bloqueo", aseguró la madre de Francesco Benicio Ambrosioni(4).

En el estudio de A la tarde, reveló: "Me cortó la niñera de mi hijo y el alquiler de mi departamento, y me hizo volver de Córdoba al pe...".

"Me bloqueó para de WhatsApp que no le responda, y le mandé un mensaje de Instagram", continuó.

Luego, contó por qué abandonó el hogar familiar a sus 17 años: "Me echó de la casa porque no saludaba a su mujer de ese momento, Agustina Kämpfer".

"Yo sé muchas cosas, lo puedo hundir mucho, pero no tengo ganas hoy. Y no porque sea mi padre, porque el no me tiene respeto ni yo a él. Pasa que si yo hablo de más a mí me internan y me tratan de loca. Ya me lo hicieron. Yo aviso", cerró Morena Rial con una clara advertencia a Jorge Rial, su papá.