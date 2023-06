More Rial mandó al frente a su papá y reveló detalles de su noviazgo con María del Mar Ramón

Lejos de que la guerra mediática que comenzó al hacer tremendas declaraciones contra su papá, Jorge, Morena Rial volvió a dar que hablar al hablar del presente sentimental del periodista, quien está de novio con María del Mar Ramón.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM, Alejandro Castelo, indagó a la joven sobre lo que siente después de que el conductor blanqueara su historia amor. Fue entonces que Morena dejó en claro que esta relación ya lleva un tiempo.

“A veces se dice que cada vez que tu papá se pone de novio, a vos se te remueven cosas”, fue el comentario de Alejandro. Pero More fue contundente con su respuesta: “Está de novio desde septiembre del año pasado, ¿de qué me hablas?”.

Más sobre este tema En medio del escándalo con Morena, Jorge Rial se fue a Madrid con su novia

Por último, la influencer fue al hueso con sus declaraciones al referirse a Jorge, quien se encuentra de vacaciones con su pareja, María del Mar Ramón, en Europa: “¡Que no le pase nada porque a Madrid no viajo!”, cerró More, dejando en claro que no hará lo mismo que hizo cuando tomó un vuelo a Colombia al enterarse que el conductor había sufrido un paro de cardíaco.

Más sobre este tema More Rial reveló cómo comenzaron los choques con Jorge: "Me fui de casa a los 17 por culpa de Agustina Kämpfer"

EL SINCERICIDIO DE MORENA RIAL AL HABLAR DE LA FLAMANTE PAREJA DE SU PAPÁ, MARÍA DEL MAR RAMÓN

Luego del fuerte susto que se llevó junto a su hermana Rocío al enterarse que su papá, Jorge, había sufrido un paro cardíaco en sus vacaciones en Colombia, Morena Rial habló de María del Mar Ramón, la flamante pareja del periodista.

Indagada por cómo se enteró del cuadro de salud de Rial, More reveló que fue la novia de su papá la que las puso en aviso: “Fue María. El contacto que nos llega a nosotras es el de ella porque es la única persona que estaba ahí. No había otra forma. Si a mi papá le pasaba algo, ella es la pareja con la que está ahora y nosotras somos las hijas, teníamos que estar ahí”, comenzó diciendo la joven en LAM.

“Yo no la conocía, pero mi hermana sí porque creo que se fueron de viaje. Y mi hijo (Francesco, fruto de su anterior relación con Facundo Ambrosioni) sí la conocía. La chica es copada, pero fue como tenso todo por toda la situación”, agregó.

MORENA RIAL: "YO NO LA CONOCÍA A MARÍA, PERO MI HERMANA (ROCÍO) SÍ PORQUE CREO QUE SE FUERON DE VIAJE. Y MI HIJO (FRANCESCO, FRUTO DE SU ANTERIOR RELACIÓN CON FACUNDO AMBROSIONI) SÍ LA CONOCÍA". G-plus

Fue entonces que las angelitas la trataron de “celosa” por llamar a María del Mar “la chica”, pero la entrevistada se defendió: “Bueno María, es copada. Mi hermana es más celosa que yo. A mí ya no me importa lo que haga, ya está”.

Por último, ante la consulta sobre cómo se llevaron cuando el conductor estaba internado, Morena cerró: “Nosotras la incluimos a María. Hablamos con los médicos y éramos tres las que pasábamos. Estábamos un poco menos de tiempo, pero entrábamos las tres a verlo porque si ella estuvo desde el principio, no la íbamos a dejar afuera”.