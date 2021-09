"La monogamia es antinatural": Paula Trapani sorprendió con un contundente comentario sobre las relaciones tradicionales

Al reflexionar sobre las diversas dinámicas que caracterizan las relaciones amorosas, Paula Trapani sorprendió al tildar a las más tradicionales, monogámicas, de "antinaturales" y se cruzó con sus compañeros.

"Toda esa carga cultural que uno tiene es difícil de llevar a cabo en el tiempo. Sostener la monogamia en el tiempo tiene algo de antinatural", expresó, súper sincera, en Nosotros a la mañana (eltrece).

Al notar que no todos sus colegas estuvieron de acuerdo con sus dichos, lamentó haberse metido "en un quilombo" y contó que se separó tantas veces por intentar forzar sus vínculos siguiendo los mandatos impuestos.

"Por eso he tenido tantas separaciones en mi vida. La poligamia no se sostiene porque no lo aceptamos y la monogamia se hace difícil. Y bueno, acá todos piensan lo mismo pero nadie abre la boca", sentenció.

Y cerró reflexionando sobre los mandatos culturales que cumplimos a pesar de que muchas veces preferiríamos probar con otro tipo de relaciones.

Paula Trapani en Nosotros a la mañana. Foto: Instagram.

"Hay parejas que lo logran. La monogamia extendida en el tiempo me parece que es antinatural pero, a veces, uno hace el esfuerzo por mantener el mandato cultural de seguir con una pareja más allá de los deseos de ir por otros caminos", cerró, contundente.