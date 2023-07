Mónica Farro tomó una firme decisión tras ser acusada de defender a Aníbal Lotocki

Mónica Farro tomó una firme decisión sobre Aníbal Lotocki, luego de ser criticada y acusada de "defender" al cirujano con quien se operó en reiteradas oportunidades, mientras Silvina Luna lucha por su vida.

"Como todo esto de Aníbal empezó ayer acá para mí, después de 13 años, y me han dado con un caño. Les digo a todos, para que ya no me llamen, que no voy a hablar nunca más del tema", dijo la vedette en LAM con total contundencia.

"El tema Aníbal Lotocki quedó en el pasado. Si quieren hablar de Mónica, hablemos. De Lotocki nunca más, desde acá hasta la vida que me resta", sentenció Mónica Farro, dolida por la interpretación de sus dichos sobre el cirujano, en el momento que Silvina Luna pelea por vivir.

QUÉ DIJO MÓNICA FARRO SOBRE ANÍBAL LOTOCKI

Mónica Farro generó polémica con sus declaraciones sobre Aníbal Lotocki, al hablar de su positiva experiencia con el cirujano en el mismo momento que Silvina Luna estaba en terapia intensiva.

La actriz y modelo rosarina denunció a Lotocki por mala praxis y lo responsabilizó de quebrantarle gravemente la salud.

"Yo lo último que me hice fue hace 4 o 6 años, y estoy feliz con lo que me hizo", dijo la vedette en nota con LAM.

"Lo mío fue un recambio de prótesis. No tengo el producto que tiene Silvina. Si yo hoy tuviera que ponerme ese producto no lo haría. Me agarraría mucho miedo", agregó.

"Todo lo que me hice me lo hice con él y yo estoy feliz con lo que me hice", volvió a decir Mónica Farro.

"Sacando a Aníbal, hay un montón de cirujanos a los que se les murieron pacientes y que han hecho cualquier cagada. Yo he visto cosas horribles de otros cirujanos. Pero se le da a Aníbal porque tuvo la desgracia de ser más mediático", dijo la actriz.

"Me encantaría que, si realmente es culpable, que se le dé la pena máxima. Yo opino desde mi lugar", aclaró Farro.