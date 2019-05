Milva Castellini relató su lucha para convertirse en madre: "Saber que tenés un problema de fertilidad duele mucho"

En 2012. Milva Castellini (43), conductora de El noticiero de la gente, compartió un fuerte video en el que mostraba su felicidad al recibir la noticia de que iba a ser madre de Martiniano (7) junto a su marido Sebastián Lugones. En PH Podemos hablar la periodista estuvo como invitada y compartió su lucha, la misma de muchísimas personas.

“Siempre nos arrepentimos de no empezar a grabar antes, porque antes de que me diera el ‘sí’ tuve cuatro ‘no’. Cuando empezamos el tratamiento, después de esas operaciones en las que no logré embarazarme, empecé el tratamiento y hubo cinco intentos hasta que quedo embarazada. Me hubiera gustado grabar cuando me decían que no porque es un dolor tan inexplicable, de esos que entendés cuando te tocan”, relató en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

"El que tiene el problema en la pareja siente culpa de no poder. Nosotros siempre decimos ‘el problema es de los dos y el deseo es de los dos’. La lucha es en equipo, sino no se sale adelante". G-plus

“Saber que tenés un problema de fertilidad duele mucho. En algún punto sentís hasta culpa por tu marido que no tiene ese problema y esto lo cuento porque se reitera: el que tiene el problema en la pareja siente culpa de no poder. Nosotros siempre decimos ‘el problema es de los dos y el deseo es de los dos’. La lucha es en equipo, si no no se sale adelante”, aseguró Milva, que desde sus redes sociales comparte información para aquellos que están en la búsqueda de ser padres.

“Llegás a sentir celos del embarazo de otra amiga, uno entra en lugares oscuros y siempre insisto en que vayamos por la positiva”, confesó. “Antes de llamar por teléfono a mi doctor, el doctor Pascualini que lo adoro y fue mi médico junto a todo su equipo, él me pidió que le relate lo que venía haciendo. Que me ponía heparina, que hicimos cuatro intentos, que no lográbamos embarazarnos, todas las pastillas que tomaba. Todo lo que significa un impacto físico y emocional enorme”, pormenorizó la periodista, para luego contar con felicidad que su hijo este año comenzó primer grado.