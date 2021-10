Mavys Álvarez se quebró cuando le preguntaron si la afectó la muerte de Diego Maradona: "Lo sentí"

El testimonio de Mavys Álvarez, quin aseguró que estuvo con Diego Maradona durante los años que el Diez vivó en Cuba, generaron un fuerte cimbronazo. Por ese entones, ella tenía apenas 16 años mientras que el astro tenía 39, y a casi un año del fallecimiento de Maradona, la cubana admitió entre lágrimas: "Me dolió cuando murió Diego…".

Tras una pausa en donde sollozó, la cubana expresó en América Tevé: "Vivimos muchas cosas juntos". Entonces, continuó compungida: "Hubo mucha locura, mucho desenfreno, pero sí. Lo sentí".

En cuanto a la memoria que tiene de los cinco años que estuvo con Maradona, donde convieron en el centro de salud La Pradera, Mavys aseguró: "Lo recuerdo como a alguien a quien quise, y a alguien a quien me hizo daño. Las dos cosas. Son sentimientos encontrados. Gracias a él conocí cosas que no habría podido conocer. Pero también viví cosas que me afectaron, y me siguen afectando".

"Me afectó mucho a los nervios, a dejar una adicción y empezar otra… En el alcoholismo. Estuve un tiempo así para poder liberarme de las drogas fue muy difícil, muy duro. Por la preocupación de que mi hija mayor pudiera llegar a tener problemas", siguió.

Por otra parte, Mavys se lamentó de que Diego Maradona no la haya incluido en su testamento: "No sé me hice la pequeña ilusión en mi mente de que me dejaría algo. Pensé que de tanto daño que me hizo tal vez pudiera haber pensado en mí en algún momento".