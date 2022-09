Mariana Brey, sin filtros con Barby Silenzi sobre su relación con El Polaco: "¿Tienen el mismo nivel de toxicidad que Wanda y Mauro?"

Las crisis, las separaciones y las reconciliaciones express de Barby Silenzi y El Polaco hizo que Mariana Brey le haga una pregunta sin filtros en Socios del Espectáculo.

El encargado de darle el pie a la panelista fue Rodrigo Lussich, al comenzar la entrevista sin vueltas: "Barby, ¿soletera o en pareja?".

Con humor, Silenzi respondió: "Estoy en pareja con El Polaco. Me siento Wanda e Icardi".

Recogiendo el guante, Brey arremetió, picante: "¿Con ese nivel de toxicidad?". "Más o menos. Andamos por ahí… Ya me divierte que nos pongan ese título. Estamos un poco locos", asumió la bailarina.

"¿Tienen el mismo nivel de toxicidad que Wanda y Mauro?", le preguntó Brey. "Más o menos. Andamos por ahí", respondió Silenzi. G-plus

BARBY SILENZI REACCIONÓ CON ANGUSTIA CUANDO EL POLACO NO DIJO QUE ERA EL AMOR DE SU VIDA

Pocos días atrás, El Polaco se sentó en la mesa de Juana Viale y cuando le preguntaron si Barby Silenzi era el amor de su vida, él le cambió el foco a la pregunta y no la nombró.

Consultada en LAM por la huidiza declaración del cantante, la bailarina reconoció que se angustió con la actitud de su pareja.

"Hizo un quilombo bárbaro. Titubeó, dijo que tuvo muchos amores. Yo me los sé de memoria, porque lo estábamos viendo juntos. Además, dijo que los amores de su vida eran sus hijas, 100%", dijo Barby.

"Ahí no te dejó ningún lugar", le retrucó el notero, filoso. Y Silenzi retrucó: "En realidad, contestó nada que ver a la pregunta que le hicieron. Me dijo que se puso nervioso, y yo me puse a llorar. Él después me consoló y me pidió perdón".

"Me dijo que era uno de los amores de su vida. Él me lo dice todo el tiempo. 'Sos el amor de mi vida'. Pero ahí se atragantó. No sé qué le pasó. No le salió", finalizó la bailarina, en son de paz con El Polaco.