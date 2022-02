María Becerra se quedó muda en un show ante 100 mil personas: "Tomé corticoides"

A días de haber lucido su impactante cambio de look, María Becerra, que hace poquito se separó de Rusherking, está enfocada en su carrera.

Y aunque lo deja todo en cada show, no siempre sus presentaciones salen como le gustaría. De hecho, tras haber formado parte de la Fiesta Nacional de la Manzana que se lleva a cabo en Río Negro contó que no la pasó nada bien sobre el escenario.

¿Qué pasó? Antes de salir a cantar, la joven ya se sentía re mal y estaba nerviosa porque se presentaría ante más de 100 mil personas.

"Tuve problemas de garganta. Debí tomar corticoides y estuve al filo. Vocalizando en el camarín, se me cortaba la voz justo antes de salir. Media disfónica...", contó a través de sus stories de Instagram.

POR QUÉ MARÍA BECERRA LA PASÓ TAN MAL EN SU SHOW

"Tenía mucho miedo. Nunca salí a cantar tan nerviosa. En el primer tema no me escuché a mí... Tenía cambiada la frecuencia y escuché la voz de mi corista. Todo el tema lo hice muda. Repetimos la entrada. Me bajé súper feliz pero algo frustrada porque hubo canciones en las que no me escuché", cerró, sincera.