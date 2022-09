María Becerra le mandó furiosos mensajes a una influencer que coqueteó a su novio J Rei

En medio de su feliz romance con J Rei, María Becerra se enfureció al enterarse de que una influencer quiso conquistar a su novio.

Cuando leyó las firmes que "Jazpincita" le había hecho a J Rei, la llamó por teléfono y, tras haberle dedicado fuertes exabruptos, le explicó el motivo por el cual se enfureció.

Aunque María pensó que el ida y vuelta quedaría en el ámbito privado, esta persona filtró la conversación y mandó al frente a la artista a través de sus stories de Instagram.

QUÉ LE DIJO JAZPINCITA A MARÍA BECERRA POR HABER QUERIDO CONQUISTAR A J REI

"Te parezco una capa, pero te querés c... a mi novio. Sos una hija de p...".

"Es feo... como mujer te lo digo. Una tiene inseguridades, lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok....".

"Ahora estoy por dar un show en Río de Janeiro, es lo más importante de mi vida... y leo esto, viste. Y me pone mal porque me trae cosas viejas", le dijo María a esta persona, en referencia a su noviazgo con su ex, Rusherking.

¡No lo dejó pasar!