María Becerra habló sin filtros de la supuesta infidelidad de Rusherking: "Me engañó y me enteré por TikTok"

A casi nueve meses de su escandalosa separación de Rusherking, María Becerra confirmó sin filtros que la ruptura con el actual novio de la China Suárez fue porque una infidelidad.

La encargada de exponer a la cantante fue la influencer, que se hace llamar en Instagram Jazpincita, al publicar una charla privada con Becerra en su red social. María la llamó furiosa por coquetear con su novio J Rei y Jazpincita la mandó al frente.

Más sobre este tema María Becerra le mandó furiosos mensajes a una influencer que coqueteó a su novio J Rei

"Te parezco una capa, pero te querés cu... a mi novio. Sos una hija de p... Es feo, como mujer te lo digo”, le dijo la cantante a la influencer, en el video que puso al aire Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), y en el que se ve cómo Jazpincita grabó la llamada por Instagram que le hizo Becerra, enojadísima.

"Una tiene inseguridades. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y me enteré por TikTok". G-plus

Con el afán de dejarle claro a la influencer que J Rei es su novio, Becerra le habló de lo mal que la pasó en su último noviazgo, de público conocimiento, con Rusherking. "Una tiene inseguridades, lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok.... Y ahora leo esto, viste. Me pone mal porque me trae cosas viejas".

MARÍA BECERRA ANUNCIÓ SU SEPARACIÓN DE RUSHERKING CON FURIOSOS TWEETS

El 18 de diciembre de 2021, María Becerra se convirtió en TT en Twitter al comunicar sin filtros que su noviazgo con Rusherking había llegado explosivamente a su final.

Más sobre este tema China Suárez opinó a fondo de María Becerra, exnovia de Rusherking: "Ella es una mega artista y me encanta su música"

"Hijo de mil... me acabás de cagar la autoestima", escribió la cantante, sin arrobar a su entonces novio.

Y continuó, en el mismo y picantísimo tono: "¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho? Gil de mierda. Pedazo de garca".

RUSHERKING HABLÓ DEL FIN DE SU NOVIAZGO CON MARÍA BECERRA

A fines de 2021, María Becerra comunicó el escandaloso final de su noviazgo con Rusherking en Twitter. Seis meses después, el cantante de trap habló de la ruptura.

Más sobre este tema María Becerra se mostró apasionada con J Rei y le declaró su amor

"Tengo una imagen buena de María. Lamentablemente terminamos mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos", había manifestado Rusherking en la nota que le dio a Terapia Picante, el ciclo de YouTube conducido por Alan Parodi.

Y destacó: "Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio. No es que está todo mal".