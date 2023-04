Marcos Ginocchio le salvó la vida a una bebé y la mamá lo viralizó en redes: "Se cayó al piso, fue terrible"

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, viajó a Uruguay. El participante, muy querido por el público, habría salvado a la bebé de una fanática.

En las últimas horas, se viralizó un tiktok en el que la supuesta mamá de la bebé cuenta de qué manera el exparticipante de GH 2022 habría salvado a su hija.

"Fui a Tienda Inglesa y me encontré a Marcos de Gran Hermano. Chicas, pero fue un papelón... Dejé el coche y me fui corriendo a Marcos. Dejé el coche y se me fue para la mierda. Imaginate si pasaba un auto, me atropellaba a la bebé y yo ahí con Marcos", expresa la mamá de la beba en diálogo con sus amigas.

DE QUÉ MANERA MARCOS DE GRAN HERMANO 2022 HABRÍA SALVADO A LA BEBÉ

En la misma conversación, esta persona contó cómo fue que Marcos evitó que la beba se lastimara.

"Marcos fue a ayudar a la bebé porque la bebé se cayó al piso. Fue terrible". G-plus

