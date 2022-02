Marcela Tauro contó el especial pedido que le hizo su ex: "Me dijo ‘me imagino que me vas a invitar al casamiento con tu novio’"

En Intrusos surgió el tema de las familias ensambladas y Marcela Tauro contó cómo había podido formar un buen vínculo con su expareja, José María Álvarez por el bien de su hijo Juan Cruz, y que terminó con su ex pidiéndole estar invitado cuando se case con Martin Bisio, su pareja.

“Yo al principio, por adentro lo odiaba, pero me hacía la buena. Íbamos a comer todos hasta que la psicóloga me dijo ‘le están haciendo un daño a la criatura’”, recordó, en el nuevo Intrusos que marcó la vuelta de la periodista y con Flor de la Ve a la cabeza.

“Yo la piloteaba, pero a veces le quería clavar un cuchillo… ¡Ay, le mando un besito!”, rememoró, sobre la mala relación que tenía con el empresario gastronómico. “Ahora pasó el tiempo, estoy de novia y te vas a morir con lo que te voy a contar. No lo vas a poder creer”, le dijo a la animadora.

Marcela Tauro reveló el pedido súper especial que le hizo el padre de su hijo

Tan buena relación consiguió con su ex que incluso todos se unió en torno a la mesa, lejos de cualquier resentimiento pasado.

“Fuimos a comer un asado con mi mamá y mi hermana a la casa de mi ex, o sea el padre de mi hijo, con mi novio. ¡Todos! Toda la familia. Familia ensamblada. Lo hice por mi hijo”, se sinceró.

“Es más, cuando salió que yo me casaba me dijo ‘negra, me imagino que me vas a invitar al casamiento’”, confesó, entre risas sobre los planes de dar el "sí" que tiene la pareja.