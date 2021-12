Marcela Tauro se casará con Martín Bisio tras cinco años de relación

La historia de amor de Marcela Tauro (56) y Martín Bisio (36) podría llegar a coronarse frente al altar en los próximos meses luego de que ella aceptara la propuesta matrimonial que el empresario le hizo algunos años atrás.

Algunos días atrás, Martín sorprendió a la ex Intrusos en el ciclo No está todo dicho que conduce Guido Kaczka por La 100 y reveló que en algún punto de los cinco años que llevan juntos él le pidió casamiento, aunque obtuvo una respuesta negativa.

El empresario rosarino agregó que la propuesta sigue en pie, aunque Tauro se reservó la respuesta para la intimidad ya que no deseaba tomar una decisión tan importante al aire. “Yo ya me siento casada… No di ninguna respuesta adentro ni afuera del aire”, le contó a la revista Paparazzi en esa ocasión.

MARCELA TAURO ACEPTÓ LA PROPUESTA DE CASAMIENTO DE MARTÍN BISIO

Según reveló Paparazzi, Marcela Tauro, tras meditarlo largamente, se decidió a aceptar la propuesta . Ahora, la periodista y su pareja deberán definir la fecha, el lugar y qué tipo de festejo harán para coronar esta historia de amor que superó todas las barreras.

La periodista conoció a Bisio gracias Debora D'Amato y Pablo Melillo, el esposo de Mariana Brey y dueño del bar Negroni. “Me lo presentaron, pero ¡me ocultaron la edad!", contó Tauro en una nota publicada en La Nación.

"Cuando conocí a Martín pensé que era todo lo que yo quería, pero que era muy joven. Cuando empezamos a salir yo estaba re nerviosa: imaginate que soy una mujer de 52 años que tiene celulitis, imperfecciones. ¿Qué se yo? Martín es más joven, entrena y me daba vergüenza desnudarme delante de él. No fue fácil, pero superé todo porque vale la pena”, le contó Marcela Tauro a revista Pronto.