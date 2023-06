Marcela Kloosterboer explicó por qué no quiere que sus hijos sean famosos: "De chica a mí me costó la exposición"

A pocos días de salir a escena en la calle Corrientes con Un plan Perfecto, Marcela Kloosterboer pasó por La Peña de Morfi y no solo habló de su gran presente laboral sobre las tablas. También argumentó con contundencia por qué no quiere que sus hijos, Juana y Otto, sean famosos siendo niños.

Haciendo un repaso de su carrera actoral, Marcela vio clips de Mi familia es un dibujo y Amigovios, y expresó: "¡Mirá lo que era en Amigovios! ¡Era Juana!".

Con una imagen de la actriz, con tan solo 12 años en pantalla, Georgina Barbarossa acotó con ternura: "¡Qué chiquitita! Mi amor. Parecés más chiquita todavía".

Y Kloosterboer le contestó: "A los 12 tenías ese look. Ahora a los 12 ya sos una bomba. Por eso también cuando me preguntan si me gustaría que mis hijos trabajen (digo que no). Esta no es la misma época que hace 25 años atrás, en cuanto a la exposición y a las redes sociales".

MARCELA KLOOSTERBOER EXPLICÓ POR QUÉ NO QUIERE QUE SUS HIJOS SEAN FAMOSOS

Agradecida al amor del público, Marcela argumentó por qué evita mostrar a los menores en las redes sociales y por qué no los hace parte de la fama que vino de la mano de su trabajo.

"Yo a mis hijos no los muestro. A mí me costó ser famosa. Salir de trabajar y que me conozcan en la calle me costaba al principio. Era muy chica. Yo tenía un mundo privado. Eso de irme con mis primas a la playa y de repente que me tenga que sacar de la playa la policía. Me daba hasta miedo", dijo la actriz.

"Yo trato de no hacer partícipes a mis hijos de esto. Trato de mantener el mundo privado alejado de lo que es mi trabajo y de la exposición". G-plus

"¿Tus hijos cómo lo viven?", le retrucó la conductora de La Peña de Morfi.

"A ellos no los hago muy partícipes y son cero cholulos. Con la gira de Un plan perfecto vinieron a la gira, a Montevideo, y estaban jugando con los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso en el hotel. Cuando yo estaba por hacer la función, y le dije a Fer '¿los traés a los chicos? Deciles si quieren venir a ver la función'. Y ellos 'no, no. Gracias ma'. Al otro día vieron", contó Marcela.

"Yo trato de no hacerlos partícipes de esto. Trato de mantener el mundo privado alejado de lo que es mi trabajo y de la exposición", concluyó Marcela Kloosterboer, preservando la intimidad de su familia, en especial, la de sus hijos, Juana y Otto, frutos de su amor con Fernando Sieling.