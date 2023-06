Mar Lucas habló de su relación íntima con Rusherking en medio de rumores de romance

La española Mar Lucas Vilar habló por primera vez de su vínculo con Rusherking, tras ser vinculados sentimentalmente.

La cantante e influencer le dio una entrevista a la mexicana Paola Sossa y no eludió las preguntas sobre el corazón. A principio de junio, Mar fue vista junto a Rusherking en numerosas oportunidades, durante la estadía del cantante en España.

"De momentos somos amigos", dijo Mar Lucas, con una sonrisa pícara que dijo más que sus palabras.

MAR LUCAS HABLÓ DE RUSHERKING EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE

Paola Sasso: -Hay rumores de que andas con Rusherking. Yo estuve stalkeando y de repente salías de un concierto con una chamarra muy similar a la de él. ¿Andas con él? ¿No andas con él?

Mar Lucas: -No, no, somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya...

Paola Sasso: -¿Y por qué no hay algo más? ¿Hace falta el ramo de rosas y la historia de película? ¿Qué hace falta para darle el sí?

Mar Lucas: -No, no sé. De momento somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho… Él me da muchos consejos en la música, porque lo admiro un montón y es un artista increíble. Me da muchos consejos, me ayuda mucho en la música. Y nada, muy bien.

Paola Sasso: -Y síguela luchando, papá. Si quieres a esta reina, hay que seguir luchando.

