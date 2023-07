Maite Peñoñori contó todo el trasfondo de la entrevista a Jey Mammon: "Lo notamos un poco pedante y a la defensiva"

Luego de las repercusiones que despertó la nota que dio Jey Mammon en Intrusos después de todo el escándalo que había generado la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual, Maite Peñoñori dio detalles de cómo se vivió el detrás de escena de la entrevista en el estudio de América.

“A Jey lo notamos un poco pedante y a la defensiva, aunque entiendo que él también estaba en una situación de exponerse a que le preguntemos de todo”, comenzó diciendo la panelista en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“La idea desde que empezaron a preparar la nota desde la producción era que preguntáramos para que no sea un intercambio de opiniones. Cuando todos lo saludamos, notamos que él se acordaba muchas cosas de lo que había dicho cada uno cuando hicimos la cobertura del caso. Lo tenía como muy anotado todo”, agregó.

Asimismo, Maite comentó que al final de la nota, el entrevistado “medio que pidió perdón y el clima quedó más o menos bien, saludó a todos”: “Y después tenía una reunión por lo de La Peña de Morfi, aunque hablaba con mucho enojo con Telefe, a la vez que mostraba seguridad con ir el domingo al programa. Entiendo que fue más contra el canal que con la producción su bronca, pero lo deja claro”.

“Sí le reconozco que la televisión son muchas horas de aire, el tema rinde, y se pueden decir muchas cosas y que -aunque los profesionales le recomendaban no mirar nada- él miraba todo y es lógico que se acuerde de todo y que se haya sentido juzgado”, cerró Peñoñori, sincera.

KARINA MAZZOCCO SALIÓ AL CRUCE DE JEY MAMMON TRAS SUS DECLARACIONES

Luego de que Jey Mammon volviera a aparecer en los medios después de todo el escándalo que despertó la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual, Karina Mazzocco tomó la palabra y fue contundente con su opinión al aire.

“Esto está muy lejos de ser un caso cerrado porque, hasta ahora, nosotros habíamos escuchado a Lucas Benvenuto y habíamos creído en él. No voy a hablar por ustedes, yo creo en Lucas Benvenuto, creo en su historia que es de terror y horror”, comenzó diciendo la conductora de A la tarde.

“Lucas pudo presentar ante la Justicia un montón de pruebas y, de esa manera, hacer que la Justicia accionara contra un montón de delincuentes que cometieron delitos aberrantes contra niños”, agregó.

Y cerró, tajante: “A ver, por eso Lucas Benvenuto es un tipo creíble. Ese es el problema que tiene Jey porque, haya mentido o no Lucas, es creíble de ese momento hacia atrás. Y no lo digo yo, lo dice la Justicia a través de pruebas, de testeos psicológicos, psiquiátricos y de pericias de todo tipo. Lo repito: no lo digo yo, lo dice la Justicia”.