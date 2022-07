La madre de Matías Defederico llamó enojada a Intrusos tras la cautelar de Cinthia Fernández: "Estoy cansada"

Analía Frascino, la madre de Matías Defederico, llamó enojada a Intrusos al ver que en el programa daban por hecho que Cinthia Fernández le había “ganado una pulseada legal” tras el envío de una medida cautelar que le impedía seguir hablando intimidades en los medios de comunicación.

Indignada, la mamá del exfutbolista levantó el teléfono y salió al aire en el programa que conduce Florencia de la Ve.

"No me llegó. Están hablando de algo concreto y no estoy ni enterada. A mí no me llegó nada. Vi el papel por sus redes (de Cinthia)", comenzó diciendo Analía, con un tono de voz que explicitaba su fastidio.

"Del juzgado no me llegó. No sé de qué pulseada están hablando. Acá estamos hablando de mis nietas... Yo salí a contar mi verdad". G-plus

Luego continuó: "Oficialmente, del juzgado, no me llegó. No sé de qué pulseada están hablando. Acá estamos hablando de mis nietas. Yo no pulseé con nadie. Yo salí a contar mi verdad, lo que viví yo. Cuando yo esté informada, se los voy a hacer saber... Que no mienta porque no me llegó nada".

"Que ella trate de cuidarse, que no siga ensuciando la imagen de mi hijo con mentiras. Porque si ella habla, yo le contesto. Estoy casada". G-plus

LA ADVERTENCIA DE ANALÍA FRASCINO

Dispuesta a no quedarse callada, ni de brazos cruzados, Analía Frascino le advirtió a Cinthia Fernández que si ella habla mal de Matías, tendrá su inmediata respuesta.

"Durante cuatro años ella se la pasó hablando miserias y ahora que salimos a hablar quieren que fumemos la pipa de la paz. Yo defiendo a mi hijo", expresó la madre de Defederico.

"Yo no voy a ponerle ninguna cautelar, no tengo miedo de nada... Yo ya hablé. Que ella trate de cuidarse, que no siga ensuciando la imagen de mi hijo con mentiras. Porque si ella habla, yo le contesto. Estoy casada", concluyó, molesta.