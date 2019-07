La decisión de Marcelo Tinelli (59) de que Hernán Piquín (45) y Macarena Rinaldi (32) vayan directo al teléfono en el Súper Bailando 2019, ante la notoria ausencia de la ambos para recibir el voto secreto, generó el fastidio de la dupla. De regreso en Buenos Aires, la pareja de Federico Hoppe blanqueó su asombro por las repercusiones y especulaciones que explotaron respecto a ella y a Piquín: “Estoy sorprendida por el lío que se armó, no pensé que se iba a armar este despelote. Nuestra intensión era tener la cumbia lista porque siempre nos piden tener el ritmo preparado para el arranque de la ronda. Eso hicimos”.

En tren de explicaciones, Macarena se explayó: “Hernán tenía una gira, el viaje a España y otra gira. Eso daba un total de 18 días en los que no nos íbamos a ver. La única opción para hacer la cumbia era que lo acompañara, y fue lo que hicimos avalados por la producción. Así que la decisión Marcelo del lunes de mandarnos directo al teléfono fue una sorpresa para todo el mundo, como todos vieron. Obvio que sabían que no íbamos a estar el día de la sentencia para recibir el voto secreto”. Luego, se sinceró: “Como nos sobraba puntaje, nos quedamos tranquilos”.

Luego, Rinaldi descartó los rumores de que se fue de vacaciones y que en ese tiempo no ensayó: “Se dijeron muchas cosas, pero es muy simple lo que pasó. Nos fuimos con permiso, nadie se imaginaba que iba a suceder esto, no hubo intensión de que pase esto. Después, si Marcelo decide lo que decidió, yo lo acepto. Me parece bien que quiera poner una sanción, pero me hubiera gustado que ya que nos iban a sancionar nos dieran la posibilidad de bailar en el duelo, aunque sea”.

Al final, Macarena Rinaldi negó que junto a Hernán Piquín vayan a dar un paso al costado en ShowMatch: “¿Si renunciamos? Seguimos armando cosas y pensando en los ritmos que siguen. Fue un poco chocante porque teníamos el permiso de la producción, y no nos imaginamos que iba a pasar esto”.

