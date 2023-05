Luis Ventura contó que Jorge Rial le pidió que se hiciera cargo de sus hijas si le pasaba algo: "Me hizo firmar"

La relación de Jorge Rial y Luis Ventura tuvo un punto de inflexión el 13 de junio de 2014 cuando el entonces conductor de Intrusos le soltó la mano en vivo y lo separó de su puesto en medio del escándalo con Fabiana Luzzi.

Sin embargo, hasta ese entonces, los dos periodistas habían compartido décadas de trabajo y amistad, que incluyó un pedido para que Luis se haga cargo de las hijas de Jorge si algo llegaba a ocurrirle, algo que da la pauta del grado de confianza que se tenían.

En A la tarde, Ventura hizo una completa retrospectiva de su vínculo (ahora recompuesto en teoría) con Rial, que incluyó sus peleas y desacuerdos, pero también los mejores momentos entre ambos, lo que lo llevó a confesar el fuerte malestar que sintió “en el pecho” cuando se enteró de la internación de su amigo y ahora rival.

LUIS VENTURA RECORDÓ CÓMO FUE EL PEDIDO QUE LE HIZO JORGE RIAL A LUIS VENTURA POR SUS HIJAS

“Un día, una de las hijas vino y me puso una cadenita diciendo ‘yo quiero que mi padrino seas vos’”, recordó Ventura, sobre Rocío, la menor de las chicas. “El otro día estuve hablando con el verdadero padrino y me contó algunas cosas que yo desconocía”, reveló el panelista.

“Él dejó de ser el padrino, no por el corazón, porque eso hubiera sido lo último que hubiera querido, sino porque, de buenas a primeras, se cambiaron todos los números telefónicos”, reveló, aunque se negó a contar quién es la persona en cuestión.

“Con Rial compartíamos un camarín de dos por dos. Había un placard, una mesita y un espejo. Esa parte que era la más grande del camarín la ocupaba Rial. Yo me cambiaba arriba del inodoro. Yo llegaba siempre tarde y entonces Jorge se estaba cambiando así que me iba ‘al fondo a la derecha’”, relató Ventura, para darle sustento a sus palabras.

LUIS VENTURA CONTÓ POR QUÉ ACEPTÓ FIRMAR PARA HACERSE CARGO DE LAS HIJAS DE JORGE RIAL

“Un buen día me dijo ‘vení y firmá acá’. Una de las cosas que firmé no la voy a contar, pero para la otra me dijo ‘si yo me muero, o si a mí me matan, yo quiero que seas el responsable de la vida de mis hijas. Firmé, no miré si era cierto o no, y él lo agarró y se lo llevó”, dijo Ventura, y generó dudas entre el resto del plantel.

Cuando le preguntaron si no era muy exagerado que Rial temiera por su vida, Ventura aseguró que “en esa época nuestra, no”. “A Rial le rompieron la cara en El cielo, que después lo indemnizaron con 30 mil dólares. Después, en la entrada del shopping Alto Palermo le partieron la cara. Yo lo tuve que llevar en silla de ruedas a uno de los sanatorios de Juncal y Coronel Díaz a la madrugada”, dijo para justificar su relato.

Tras negarse a decir quiénes y por qué “le rompieron la cara” a Rial, Luis aclaró que la firma no lo convertía en padrino de las nenas. “La firma fue para hacerme responsable de que, si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas. El papel lo tiene Jorge”, dijo Ventura, justificando así el fuerte malestar que sintió en el pecho el día de la internación.