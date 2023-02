Luciano Castro habló de la posibilidad de agrandar la familia con Flor Vigna: "Ella jamás me va a plantear tener un hijo"

Más enamorado que nunca de Flor Vigna, con quien comparte en las redes postales de la intimidad de la pareja, Luciano Castro volvió a hablar de la posibilidad de agrandar la familia con su pareja.

Instalado en Mar del Plata, donde todas las noches se presenta con la obra El Divorcio, el actor se sinceró en una profunda nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez: “Flor jamás me va a plantear tener un hijo, no está en sus planes de vida”, comenzó diciendo.

“Por ahora, ella quiere hacer música, actuar y ser artista, sumado a que ya tengo tres hijos”, agregó en referencia a Mateo (20), Esperanza (9) y Fausto (7), y dejando en claro los deseos de su pareja.

Además, Luciano compartió cómo vive esta etapa de su vida y cerró, a corazón abierto: “Yo tengo ganas de ser novio de Flor. Si justamente la estoy extrañando, es para no repetir modelos. Es una posibilidad que, para nosotros, ni se charla. Estamos muy tranquilos con eso”.

LA DECLARACIÓN DE AMOR DE LUCIANO CASTRO A FLOR VIGNA EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Felices de haber apostado al amor y vivir a pleno su noviazgo, Flor Vigna y Luciano Castro no dudan en compartir con sus seguidores momentos de complicidad de su día a día y románticas escenas de su relación.

Pero, en esta oportunidad, el actor quiso plasmar en sus redes un mensaje especialmente dedicado a la mujer que supo conquistar su corazón en el día que cumple 28 años.

“¡Feliz cumple, Chinita de mi corazón! ¡Vamos que tenemos muchas cosas por hacer juntos! ¡Te amo!”, fue el mensaje que Luciano escribió en Instagram Stories sobre un enorme corazón rojo, arrobando a su novia.

Por su parte, Flor reposteó la dulce publicación y le devolvió el gesto con otras profundas palabras : “”.