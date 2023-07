Lucca Bardelli habló de su foto besándose con un chico y cruzó fuerte a Julieta Poggio

Lucca Bardelli salió con los tapones de punta contra su exnovia, Julieta Poggio, y contra Lucila "La Tora" Villar por opinar "con soberbia", según sus palabras, de la foto que subió a su Instagram besándose con un amigo.

El ex de la participante de Gran Hermano 2022 compartió una imagen en la que se lo ve dándole un beso a su amigo Santiago. Acto seguido, Poggio fue muy sugerente en su programa Fuera de joda.

"Ya la vi a la foto. Estoy sin comentarios al respecto. ¿Qué voy a decir? Si tengo que decir algo... Mejor me callo la boca", dijo Julieta en su programa de streaming, en el que La Torra calificó de “mamarracho sin talento” a Lucca.

Indignado con la situación, Lucca Bardelli publicó un video haciendo un picantísimo descargo, en el que no se guardó nada.

LUCCA BARDELLI HABLÓ DE LA FOTO BESÁNDOSE CON UN AMIGO

"Estoy muy sorprendido de un clip que acabo de ver, que sacaron de mí con tanta libertad. Primero, Tora, no hice lo de la foto para que vos, ni para que nadie hable de mí".

"Literalmente, lo hice jodiendo con un amigo y la (foto) la subí 30 segundos. Él me dijo 'no la subas' y la subí jodiendo, etiquetándolo, porque estábamos hablando, para que la vea”.

"Alguien le hizo screenshot y se viralizó. Mala leche, ya está. Me chupa un huevo que se viralice esa foto y a mi amigo también".

LUCCA BARDELLI, FURIOSO CON LA TORA DE GRAN HERMANO

"Pero que salgas a bardearme en público... Que salgas a decir que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. Tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano. Tampoco me postulé".

"Posta, me pareció cualquiera. Todos ninguneando y hablando con soberbia. Tipo, no".

"Me parece cualquiera que salgan a hablar porque subí una foto jodiendo con mi amigo y en mi Instagram. Claramente, subo lo que quiero".

LUCCA BARDELLI CRUZÓ FUERTE A JULIETA POGGIO

"Nunca hablé mal de mi ex y tampoco lo haría porque respeto mucho a una persona que estuvo en mi vida. Pero lo mismo, tirando carita, ninguneando. O diciendo 'mejor ni hablo, porque si hablo…'. ¿Qué es ese ataque disimulado? Si hablo, ¿qué?".

"Si yo también tengo que hablar y voy a la de resentido, vos también te diste un beso. Si yo después de cortar, dos meses, me doy un beso con un amigo y lo subo a mi Instagram está mal, pero si vos, estando de novia, lo hacés es gracioso. No entendí la doble moral".