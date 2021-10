Letal definición de Ángel de Brito tras escuchar a Agustín Barajas cuestionar su puntaje en La Academia: "Él es tan pesado como Piquín"

Pese a la felicidad con la que vive su participación en La Academia de ShowMatch junto a su partenaire, Loli Ruiz, Agustín Barajas reconoció públicamente el malestar que le genera las críticas de Ángel de Brito y los puntajes con los que evalúa al equipo. Y lejos de quedarse callado, el jurado escuchó una nota del participante y le respondió en vivo en Los Ángeles de la Mañana.

“Quiero ver la nota con el novio de Piquín porque está molesto con mi puntaje como Rocío Marengo, y vamos sumando gente a la lista”, comenzó diciendo De Brito, antes de hacer escuchar en el programa los dichos del novio de Hernán Piquín.

En el tape se escucha a Barajas hablar de De Brito: “Yo he sido muy claro y ya lo dije en una nota con ustedes y también se lo dije a él personalmente, que se anime un poquito con los puntajes hacia nosotros. Yo acepto y respeto todo lo que me puedan decir pero veo una gran comparación entre el puntaje de Ángel y el del resto del jurado”.

Ángel de Brito: "Agustín Barajar es tan pesado como su novio, Hernán Piquín". G-plus

“A lo mejor no le llego o no le llega la propuesta que creamos con el equipo. Llegará un momento en el que puede ser que lo sorprendamos y ahí vendrá un poquito más alta que me sorprenda a mí. Entonces, ahí ya me sentiría pleno. Me está juzgando con la vara un poquito alta hacia a mí, pero algún día lo voy a convencer”, agregó.

Por último, al regresar al piso el presentador miró a cámara, se quedó unos segundos en silencio y con el rostro visiblemente cansado de lo que escuchó cerró: “Es tan pesado como Piquín el novio”.

¡Tremendo!