Laurita Fernández, irónica ante la prensa sobre el escándalo de Fede Bal con su ex: "No sé por qué están acá"

El romance de Fede Bal y Laurita Fernández marcó toda una época, a tal punto que no solo se los asoció profesionalmente durante mucho tiempo, sino que la prensa recurre a la conductora de Bienvenidos a bordo para conocer su opinión sobre su ex.

Esta semana, Fede Bal se convirtió en una de las figuras con más presencia en los medios luego de que su ex, Sofía Aldrey, hiciera públicos una serie de chats de los cuales solo se vieron algunos de ellos como el de Claudia Albertario (que lo aceptó) o el de Estefi Berardi, que advirtió a los medios con iniciar acciones legales.

Pero faltaba una palabra importante al respecto, y por eso Maru Leone fue a buscar a Laurita a la puerta de la productora donde graba Bienvenidos a bordo, aunque no se esperaban encontrar a la conductora con una actitud muy diferente a la esperada.

LA REACCIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ CUANDO LE PREGUNTARON POR EL ESCÁNDALO DE FEDE BAL

Como fue Laurita la que dio por finalizada la relación con Fede, que estaba bajo la lupa de los medios por supuestas infidelidades que ella nunca negó ni confirmó, un colega de Maru le preguntó: “¿Te imaginás por qué estamos acá0?”.

Con cara de sorprendida por la cantidad de cronistas que había en la puerta de la productora, la conductora se mostró muy irónica. “No”, se limitó a decir, mientras con su cara denotaba todo lo contrario.

“Son muchos años. Ya nos ves y sufrís”, le advirtió Maru Leone. “Yo no voy, por supuesto, a opinar absolutamente nada. Yo no tengo nada que ver y hay gente involucrada que la está pasando muy mal. Entonces no opinaría jamás, y en lo que a mí respecta es una etapa muy lejana y cerrada en mi vida hace muchísimos años, así que no tengo nada para decir”, cerró Laurita.