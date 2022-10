Laurita Fernández habló de la versión de romance con el productor de Bienvenidos a bordo tras las imágenes a los besos

En diciembre de 2021, el noviazgo de Laurita Fernández y Nicolás Cabré llegó a su final. Desde entonces, a la bailarina y conductora no se la había visto acompañada, hasta que LAM mostró un video de Laura, a los besos con Claudio "Peluca" Brusca, productor de Bienvenidos a bordo.

Con las imágenes de Laurita, disfrutando de la noche porteña con el productor replicándose en los medios, el notero de Ángel de Brito le preguntó: "Llegó material a la producción. Supuestamente estarías saliendo con tu productor, Peluca".

"Nada que aclarar de nada. No vi nada. No tengo que decirle nada a nadie. Soy una mujer grande, con mis impuestos al día. No le debo nada a nadie", dijo Fernández, poniéndole humor a su respuesta.

Luego, más seria, Fernández contestó sin negar la buena onda con su productor más a allá de lo laboral: "Me encanta disfrutar. Estoy liviana por la vida. Estoy muy bien… Hace mucho que quería sentirme así, relajada y disfrutar. Estoy muy tranquila".

LAURITA HABLÓ DE LA RELACIÓN LABORAL CON PELUCA

Sin intenciones de dar detalles del vínculo personal que tiene con Claudio "Peluca" Brusca, Laurita Fernández contó cómo es el vínculo con el productor de Bienvenidos a bordo, programa que conduce en eltrece.

"La relación es excelente. Es un capo total", dijo Laurita. Y el notero de LAM, Alejandro Castelo, le retrucó con picardía: "Fachero, también". Y ella afirmó: "Sí, obvio".

