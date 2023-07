Laura Ubfal, filosa sobre la posibilidad de que Jey Mammon asista a los Martín Fierro: "Sería incómodo"

A días de que se viva una nueva edición de la entrega de los Martín Fierro, Laura Ubfal fue contundente al opinar de la posibilidad de que Jey Mammon asista al evento.

“Jey se tendría que haber sentado frente a cámara y contar su verdad. Él se pone en el centro de la escena y más si va a los Martín Fierro. Eso sería muy incómodo, más que decirle ‘hola’, no sé. Te queda esa cosa de que no dijo su verdad, me parece que no lo dijo ni en la nota con Jorge Rial ni con Baby Etchecopar”, lanzó Ubfal en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Yo lo conozco desde La Pelu, sé lo que le costó, el esfuerzo, todo lo que puso, pero me parece que en la vida reconocer errores y ser más humilde hubiera sido bueno. No sé lo que va a hacer Telefe, pero es una noche de fiesta y se va a vivir un momento incómodo”.

“De entrada, Jey se tendría que haber sentado ante cámara y contar lo que él vivió y no irse a España. Lo que no me gustó de él es que Fernando Burlando haya hecho la misma estrategia que con Juan Darthés, me parece insoportable ir contra la víctima”, cerró Ubfal, tajante.

NAZARENA VÉLEZ REAFIRMÓ SU POSTURA SOBRE SU AMISTAD CON JEY MAMMON

Luego de que Nazarena Vélez dejara en claro su fuerte postura contra Jey Mammon, quien supo ser su gran amigo, después de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso cuando era menor de edad, la panelista de LAM reafirmó sus dichos

“Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de “calentura” (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años”, comenzó diciendo la angelita en el ciclo de América.

“Para mí es una situación muy difícil y es muy doloroso. Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo”, agregó.

"YO, CLARAMENTE LE SOLTÉ LA MANO A JEY MAMMON. A MÍ ME PASA ALGO CON EL ABUSO INFANTIL QUE ES IMPERDONABLE". G-plus

Y cerró, con la voz quebrada : “. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un soret…, y en estos temas soy un soret... Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona”.