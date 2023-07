Las fotos del inesperado encuentro de Penélope Cruz y Bizarrap: "Dale Biza, explótame la pista"

Bizarrap y Penélope Cruz se cruzaron en un evento mega exclusivo en Madrid. Y además de saludarse, protagonizaron una divertida sesión de fotos juntos.

Penélope lució la misma -e icónica- gorra del productor argentino, de color negro y con las letras "BZRP" en el centro. "Dale Biza, explótame la pista", le dedicó al pie de las mejores foto juntos.

A lo que él, buena onda, le respondió. "Qué gusto conocerte, P", expresó, junto a emojis de fiesta. En las fotos, se los puede ver posando, riendo a carcajadas y divirtiéndose juntos. ¡Dos potencias!

LA PROFESORA DE PIANO DE BIZARRAP REVELÓ CÓMO FUERON LOS COMIENZOS DE SU CARRERA

“No es fácil entender a una persona que quiere estudiar música, entenderla. (Dijo) ‘En realidad quiero hacer música electrónica y ser DJ’, tenía como todo desarmado en la cabeza. No lo entendí de una”, confesó la profe.

Juliana contó que las clases transcurrían con normalidad hasta que un día el joven le llevó sus bandejas. “Ahí le dije ‘Ahora me vas a enseñar vos, yo te enseño las teclas, vos enseñame otra cosa, si querés’. Después me trajo la computadora, me trajo la casa acá”, recordó.

Asimismo, la docente reveló que juntos, y con paciencia, ambos se dedicaron durante algún tiempo a explorar cómo funcionaban los programas de grabación de música, que fue la génesis de la carrera del joven.