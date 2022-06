Lali Espósito habló del noviazgo de China Suárez y Rusherking: "Me gusta que mis amigos sean felices"

Amiga de China Suárez (30) "desde los 10 años", Lali Espósito hizo una fuerte reivindicación del romance de la expareja de Benjamín Vicuña con y Rusherking (22) en medio de las críticas que recibieron por la diferencia de edad.

"Claro que me gusta la pareja. Me gusta que mis amigos sean felices. Si la China está feliz, espectacular", afirmó la cantante en una nota con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

En cuanto al ex de María Becerra, Lali comentó: "Me lo crucé varias veces. Es divino. Santiagueño aparte. Yo tengo familia santiagueña y amo a los santiagueños con toda mi alma".

Para cerrar, luego de bendecir el noviazgo de China Suárez con Rusherking, Lali Espósito reafirmó su amistad con su excompañera de Casi Ángeles: "Es amiga de toda nuestra vida, obvio. En general yo no tomo partido por nada".

LALI ESPÓSITO OPINÓ SOBRE LAS CRITICAS AL ROMANCE DE CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING

Consultada sobre los cuestionamientos que recibió China Suárez por su relación con Rusherking, apenas ocho años menor, Lali Espósito fue contundente

"No me sorprende las críticas que le hacen por estar con un chico más joven", disparó.

Luego, Lali reflexionó: "Las críticas nunca sorprenden. Están siempre ahí. Nos gusta creer que estamos más deconstruidos, pero hay gente que no, y esos son los que critican".

Además, Lali Espósito bancó a China Suárez, la madre de Rufina Cabré (8) y de Magnolia (4) y Amancio Vicuña (1) en su carrera musical: "La conozco desde que tengo 10 años y ambas empezamos cantando y bailando".

"A mí no me resulta ajeno que ella cante. Capaz que a la gente le sorprende, pero a mí no me sorprende nada. Siempre cantó muy bonito", sentenció Lali en defensa de su amiga China Suárez.