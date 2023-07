Lali Espósito habló a corazón abierto de los ataques de ansiedad que sufrió: "No siempre estoy bien"

Lali Espósito habló sobre los ataques de ansiedad que sufrió en una entrevista para el poscast No lo hagas fácil que conduce el youtuber Juanpa Zurita.

La cantante reveló que tuvo que decirle a su equipo lo sobrepasada que se sentía: “Te voy a ser muy sincera, lamentablemente yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad, nivel dramático, que esto no lo conté”.

“Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parece que estoy bien, pero no es real que uno siempre está bien. Tuve que dedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real”, agregó la cantante.

Luego, continuó: “Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila’. Recién a mis 30 años tuve que aprender a decir ‘no puedo’. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’”.

“Me malacostumbré a poder muchas cosas locas a la vez, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla, decís: ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’”, sumó la actriz.

LA REFLEXIÓN DE LALI ESPÓSITO SOBRE SU SALUD MENTAL

Luego de revelar que sufrió ataques de ansiedad, Lali Espósito hizo una reflexión sobre la importancia de cuidar su salud mental: “Me di cuenta de lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción de un montón de cosas”.

“Que aparte es con la que trabajo. Mirá vos qué loco. Yo tengo que cuidarme, mimarme, agradecerme todo lo que mis pies bancan, todo lo que mi voz banca”, expresó la cantante al youtuber mexicano.

Al final, Lali sentenció: “Me tengo que agradecer, lo tengo que hacer yo misma al final y aprender a decirle a quien tengas al lado: ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína, no lo soy”.