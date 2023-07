Karina La Princesita frenó su show y la criticaron fuerte: su tremendo descargo en redes

Karina La Princesita frenó su show en San José, Entre Ríos, porque había niños perdidos. "Ella es muy chiquitita y no habla, no puede decir ni cómo se llama. Está de pantaloncito rosa, de camperita animal print y no sabe cómo se llama. Mamá, papá, abuela, quien haya venido con ella, por favor miren al escenario", expresó, en medio de su recital, muy preocupada.

Y siguió, afectada por la situación: "Chicos, no quiero seguir cantando así. No voy a cortar el show, voy a seguir obviamente, pero me parece más importante esto..."

"Yo soy mamá, no puedo seguir cantando como si nada. Hasta que no encuentren a los papás de los niños perdidos, no seguimos cantando", sumó, contundente.

KARINA LA PRINCESITA SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS

Sorprendentemente, Karina fue muy criticada por varios fanáticos que no estuvieron de acuerdo con su decisión de cortar el show hasta que los niños perdidos se reencontraran con sus familias.

"Recibí un mensaje que me dejó pensando y necesito descargarme... ¿Pero cómo puede quejarse de que yo pierda tiempo, que en realidad no es tiempo perdido, cuando los chicos se pierden?”.

"Hace dos o tres shows, por ejemplo, una nena de nueve años se perdió, le dije que no la iba a soltar hasta que no viniera su mamá. Y me dice: 'Muchas gracias, porque recién estaba perdida y un señor abrió la puerta y me quiso meter en su auto'. Eso lo contó en el escenario la nena".

“Cada vez que hago un show se pierde alguna criatura y están aterradas, llorando al costado del escenario. Yo podría delegar ese trabajo pero no, yo voy a parar todo y hasta que yo no vea que esos chiquitos me dicen: ‘Sí, es mi familiar’ o yo quedarme tranquila de que no lo va a llevar cualquier persona, no pienso seguir cantando", se descargó Karina, defendiendo su postura.

Y finalizó contando una desgarradora situación que vivió en uno de sus últimos shows."Hace dos o tres shows, por ejemplo, una nena de nueve años se perdió, le dije que no la iba a soltar hasta que no viniera su mamá. Y me dice: ‘Muchas gracias, porque recién estaba perdida y un señor abrió la puerta y me quiso meter en su auto’. Eso lo contó en el escenario la nena", cerró, muy preocupada.