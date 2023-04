Juana Repetto habló de su posible embarazo tras hacerse estudios de sangre y sorprendió a todos

Juana Repetto se hizo estudios médicos de rutina y se filmó charlando con la enfermera mientras le sacaba sangre, muy divertidas porque la profesional le pidió que si compartía la storie le pusiera un filtro.

Luego de haber compartido el video desde la clínica, Juana hizo una tajante aclaración para evitar cualquier tipo de rumor. Especialmente, versiones de embarazos. Y habló de la posibilidad de agrandar su familia.

"NO ESTOY embarazada... Por suerte", sentenció Juana, que es mamá de Torbio y Belisario, deslizando que no tiene ganas de, por ahora, tener un tercer hijo.

JUANA REPETTO ADMITIÓ QUE ES LA MADRE MÁS INTENSA DEL COLEGIO

"Aclaración, las mamis del cole son un amor. Pero yo, María intensidad, siendo nuevo Toro en el cole y ambos primerizos de primaria... Me re cuestiono cómo abordan los temas en el colegio, abro diálogo y planteo cosas que tal vez la gente no se cuestiona, les da fiaca, no tienen tiempo o no les interesa".

"Por eso, jodo que me van a bloquear... Además, pregunto todo acerca de todo. Soy una rompe bolas, básicamente", admitió Juana, divertida.