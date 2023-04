Juana Repetto admitió que es la más intensa del grupo de mamis del cole de sus hijos: "Soy una rompe bolas"

Juana Repetto abrió la cajita de preguntas en Instagram con intención de que sus seguidores le preguntaran lo que quisieran, haciendo hincapié en que esa sería la única manera de ponerle un freno al "grupo de mamis" del cole de sus hijos.

"Beli en su espacio de juego y yo rompo las bolas filosofando en el grupo de mamis de Toro acerca de cosas del cole que nadie se cuestiona. Me van a bloquear... Mejor, charlamos", expresó, sincera.

Acto seguido, sus fans quisieron saber las internas del WhatsApp de las familias. Entonces, Juana aclaró que se lleva bien con todas las madres y que ella sería la intensa.

JUANA REPETTO ADMITIÓ QUE ES LA MADRE MÁS INTENSA DEL COLEGIO

"Aclaración, las mamis del cole son un amor. Pero yo, María intensidad, siendo nuevo Toro en el cole y ambos primerizos de primaria... Me re cuestiono cómo abordan los temas en el colegio, abro diálogo y planteo cosas que tal vez la gente no se cuestiona, les da fiaca, no tienen tiempo o no les interesa".

"Por eso, jodo que me van a bloquear... Además, pregunto todo acerca de todo. Soy una rompe bolas, básicamente", admitió Juana, divertida.