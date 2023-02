JP Saxe lanza su nuevo single y video Moderación junto a Camilo

Desde septiembre, Saxe ha lanzado dos nuevos singles, When You Think Of Me y The Good Parts, ambos de su autoría. El mes pasado interpretó The Good Parts en el programa Today Show de la NBC.

Además del éxito de su álbum revelación en 2021, Dangerous Levels of Introspection, JP Saxe continúo ratificando su carrera con presentaciones sold out, incluyendo fechas en la gira de Alicia Keys y Lewis Capaldi.

Ahora, se confirma que Saxe apoyará a John Mayer en algunas fechas de su tour Solo. También se presentará en Bonnaroo este verano.