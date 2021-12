Joaquín Nahuel, el nene pastelero, contó que Wanda Nara no respondió sus mensajes sobre la torta de su hijo: "No me contestó"

Luego de que la mamá de Joaquín Nahuel, el pequeño pastelero que hace tortas, decidiera cerrarle temporalmente su cuenta de Twitter por las tremendas críticas que recibe, Wanda Nara lo apoyó públicamente.

Al igual que China Suárez, la empresaria destacó el talento y fuerza de voluntad del nene de seguir adelante pese a los desagradables comentarios que muchos detractores le envían.

Y hasta le había propuesto que le preparara la torta de cumpleaños de uno de sus cinco hijos, "Coki".

¿POR QUÉ JOAQUÍN NAHUEL NO LE HIZO LA TORTA AL HIJO DE WANDA NARA?

La empresaria compartió varias fotos de la torta que le encargó al cumpleañero y de la decoración del espacio en el que festejaron, inspirado en la temática del videojuego Mario Bros.

Atenta, una seguidora lanzó un picante comentario remarcando que ese pastel no era creación de Joaquín.

"Me imagino que esa torta fue la que ella le encargó públicamente a Joaquín...", dijo, etiquetándolo.

Entonces, el nene contó por qué no le preparó la torta al hijo de Wanda.

"No me contestó Wanda Nara, por eso yo no hice nada", sentenció el nene en el ida y vuelta que fue compartido por la cuenta Chusmeteando.