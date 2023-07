Jimena Barón sorprendió al revelar de qué trabajaba antes de ser famosa

Una vez más, Jimena Barón se sometió a las consultas de sus seguidores y compartió un poco más de su intimidad y detalles de su historia de vida, a través de varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Cosas radom que no sabíamos de vos”, quiso saber una usuaria, intentando que la mamá de Momo, -fruto de su relación con Daniel Osvaldo- dé a conocer datos sobre su vida que no había contado hasta el momento.

Fue entonces que Jimena se sinceró: “Fui cajera de un supermercado, hice Taekwondo y Pakua, nunca tuve un dejavú, no me gustan los churros”, contestó. Y cerró: “Amo el rabo y no consigo, siempre estoy tejiendo algo, no veo películas de terror, no me gustan los aviones, mi momento de más energía es la mañana”.

Foto: Captura de Instagram Stories

QUÉ DIJO JIMENA BARÓN SOBRE LA POSTURA QUE TOMÓ DALMA MARADONA TRAS SU PELEA CON GIANINNA

El dolor que sintió Jimena Barón al enterarse que una de sus mejores amigas, Gianinna Maradona, había comenzado una historia de amor con su ex, Daniel Osvaldo (con quien tiene a su hijo, Morrison) empeoró tras perder su amistad con Dalma Maradona.

E indagada por esto, Jimena trató de darle un cierre a un momento de su vida que le ocasionó mucho dolor: “Yo no quiero seguir con este tema, ¿viste? Nada, ya está”, comenzó diciendo en una nota que le dio a LAM.

Sin embargo, luego se confesó: “Hubo como una decisión familiar de ausentarse, que es como la historia de mi vida. Pero bueno, nada, está bien, que sé yo, ni idea. Trato de empatizar, igualmente, pero no me parece justo para una amiga de toda la vida, desde muy chiquitas”.

porque también hay que soltar y avanzar ”, cerró la actriz y cantante (que compuso el tema, inspirada en la traición de Gianinna), muy movilizada.