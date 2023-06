Jimena Barón le dedicó a Gianinna Maradona una picantísima frase en pleno show y los fans reaccionaron eufóricos

Después de 4 años de incertidumbre e inactividad musical, Jimena Barón volvió con todo a los escenarios con Mala Sangre tour y le lanzó una picantísima frase a Gianinna Maradona, su examiga y actual pareja de Daniel Osvaldo.

Minutos previos a cantar La Araña, la explosiva canción que le dedicó a la hija de Diego Maradona por su romance con el papá de Morrison "Momo" Osvaldo, la enorme pantalla que la cantante tenía de fondo, en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires, se encendió y comenzaron a aparecer fuertes palabras, enunciadas en off por la propia Jimena Barón.

"Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas", dijo la voz en off de Jimena, encendiendo a sus fanáticos, quienes celebraron la picante introducción de La Araña con euforia.

Fotos: Movilpress.

GIANINNA MARADONA Y DANIEL OSVALDO, JUNTOS EN ITALIA

El mismo día que Jimena Barón regresó a los escenarios con su música, Ciudad te mostró en exclusiva las fotos de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo paseando por Italia.

Luego de rumores de crisis, la pareja se dejó retratar a los besos y súper enamorados en Roma. En las imágenes también está Claudia Villafañe.

Fotos: Grosby Group.