La jaula de la moda fulminó los looks de La Tora y Nacho Castañares en los Martín Fierro: "Querían tener todo"

Una gran parte de los exparticipantes de Gran Hermano 2022 se dio cita el domingo en el Hotel Hilton para presenciar, sin saberlo, la consagración del ciclo de Telefe con el Martín Fierro de Oro, entre ellos Lucía “La Tora” Villar y Nacho Castañares.

Sin embargo, para La jaula de la moda, la elección de los looks de la pareja no fue todo lo acertada que debería haber sido, y sus conductores así lo hicieron saber, al tiempo que señalaron los errores que habrían cometido los ex participantes.

Todo comenzó con una “alerta fashionista” en el ciclo que va de lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine en la que la producción puso al aire un tweet que destacaba la “horrible elección de accesorios de La Tora y el look de Nacho”.

Más sobre este tema Martín Fierro 2023 en fotos: los grandes ganadores de la noche y las parejas más lindas Roxy Vázquez analizó la pose de Cristina Pérez en los Martín Fierro: "Lleva a sus novios como una cartera"

LA JAULA DE LA MODA ANALIZÓ A FONDO EL LOOK DE LA TORA Y NACHO DE GRAN HERMANO EN LOS MARTÍN FIERRO

“¡Cuánto! ¿No? Y lo peor es que él tenía tiradores de leopardo”, señaló Fabián Medina Flores. “Yo quería tener ondas, quería tener brillo. Quería ser Jessica Rabbit, quería tener guantes y encima quería estar tatuada. Quería tener todo”, agregó Mariano Caprarola, coincidiendo.

“Mirá esa manga, cómo se la han trabajado a él. ¡Y el moño marrón! ¡Qué bien asesorado que estaba! ¿Y no le vas a criticar sus zapatos claritos?”, le preguntó Horacio Cabak a Medina Flores, que no pudo evitar ver que el calzado iba en composé con los tiradores de leopardo.

“A mí lo que más me perturba es el moño de color chocolate y la cubrebotonera”, destacó Medina Florez. “A diferencia de Juli Poggio, La Tora tiene mucho exceso de producto y está como masticada, como puré”, disparó Caprarola sobre el trabajo de Santiago Artemis.

Medina Flores disparó a su vez contra Daniel Casalnovo: “Mirá todo lo que hicieron contra nacho y así y todo él salió iroso, pobrecito”, dijo con ironía.