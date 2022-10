La Jaula de la moda declaró a Estefi Berardi como "la peor vestida" de los Martin Fierro de la Radio

Este sábado, Estefi Berardi tenía planeado hacer la peregrinación a Luján, pero Ángel de Brito la convenció de que lo acompañara a la gala de entrega de los premios Martín Fierro a la Radio, y ella se animó a ir con un vestido que no fue del agrado de los integrantes de La jaula de la moda.

En el ciclo que va de lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine, Fabián Medina Flores, Mariano Caprarola, y los críticos invitados Facu Mazzei y Lola Cordero coincidieron en que el vestido era “raro” a raíz de una extraña cola que se extendía a lo largo del lateral de la pierna derecha de Berardi.

“No lo vio al espejo y no sabe cómo posarlo”, aseguró Medina Flores. “El que hizo el vestido, no se despertó a la hora de hacerlo de la cintura para abajo”, criticó Cordero, que no se privó de decir que “pese al lomazo” de Estefi, “el vestido le quedaba grande”.

ESTEFI BERARDI FUE “CONDENADA” COMO LA PEOR VESTIDA DE LOS MARTÍN FIERRO DE LA RADIO

Sobre el final del programa, Horacio Cabak conminó a los especialistas a votar cuáles eran para ellos los peor vestidos de la noche. Facu Mazzei dio vuelta su cartel con el nombre de Estefi y justificó: “Es una divina, pero no me gustó. No se benefició”, dijo el bailarín.

Medina Flores eligió a Julieta Pink por su exclusivísimo diseño, en tanto que Lola Cordero no dudó en levantar el cartel con el nombre de Estefi. “No era el vestido para vos, y además no lo supiste vender. Tienes un lomazo impresionante, era tu primer Martín Fierro y tenías que haber buscado asesoramiento”, recomendó la panelista de Bendita.

Como Mariano Caprarola eligió a Sandra Borghi, Estefi terminó siendo la peor vestida de la gala de los Martín Fierro de la Radio.