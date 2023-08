Irónica reacción de Julieta Poggio por el romance entre Cande Lecce y su ex Lucca Bardelli

En el marco de su debut en la obra teatral Coqueluche, Julieta Poggio dio un móvil con Intrusos. No faltaron las preguntas sobre el final de su noviazgo con Lucca Bardelli y un rumor bomba de que él habría vivido un romance con Cande Lecce, la influencer que apareció en los medios asegurando que vivió un affaire con Mauro Icardi, y que ya se habría terminado.

“Me parece perfecto que Lucca quiera monetizar a sus seguidores, pero que lo haga por su lado”, aseguró en el ciclo de América, sobre la actitud que tomó el joven.

“¿Trabaja con su Instagram?”, indagó Flor de la Ve. “Al parecer, si”, fue la irónica respuesta de la actriz, pero cuando en el ciclo indagaron en los famosos con los que habría estado Cande Lecce, antes de su ex, no pudo evitar mostrarse irónica.

Foto: Captura de TV

JULIETA POGGIO, MUY IRÓNICA SOBRE EL SUPUESTO NOVIAZGO DE LUCCA BARDELLI Y CANDE LECCE

“¿Conocés la historia de Cande Lecce, la chica que supuestamente estuvo con Icardi, ahora está con tu exnovio y con Juan Martín Del Potro, en su momento?”, preguntó, muy filoso, Guido Zaffora.

“¡Qué justo! ¡¿No?! ¿Qué casualidad?”, dijo, risueña con doble sentido, mientras Florencia definía súper picante a la pareja de Lucca y Cande como “el hambre y las ganas de comer”.

Además, la ex Gran Hermano 2022 desestimó que la supuesta relación de su ex con la modelo busque lastimarla. “No me hacen daño”, remató, drástica.